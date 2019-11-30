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30.11.2019 - 13:35 |

Haluk Bilginer'e evde Emmy daveti

Haluk Bilginer, ‘Şahsiyet’ dizisindeki ‘Agah Beyoğlu’ rolüyle New York’ta düzenlenen ‘Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçilmişti. Usta sanatçının, boşandıktan sonra 2017’de yeniden beraber olduğu Aşkın Nur Yengi, Haluk Bilginer için bir davet verecek.

Haluk Bilginer'e evde Emmy daveti

Haluk Bilginer'in evinde düzenlenecek Emmy ödülü kutlama partisine, ünlü çiftin yakın dostları katılacak.

Bu arada ‘Şahsiyet’in yönetmeni, oyuncu Onur Saylak’ı telefonla ilk kutlayanlar arasında 6 yıllık evliliğin ardından 2 yıl önce boşandığı Tuba Büyüküstün vardı. (Müge Dağıstanlı/ Posta)

Hande Fırat'tan sağlık durumu ile ilgili açıklama...CNN TÜRK'te yayınlanan Gece Görüşü programını hazırlayan ve sunan Hande Fırat canlı yayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu merak edilen Hande Fırat'tan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak 'İyiyim' mesajı veren Hande Fırat, bugün kaleme aldığı köşe yazısında da canlı yayında neler yaşadığını anlattı.
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