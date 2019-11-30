Haluk Bilginer'e evde Emmy daveti

Haluk Bilginer'in evinde düzenlenecek Emmy ödülü kutlama partisine, ünlü çiftin yakın dostları katılacak.

Bu arada ‘Şahsiyet’in yönetmeni, oyuncu Onur Saylak’ı telefonla ilk kutlayanlar arasında 6 yıllık evliliğin ardından 2 yıl önce boşandığı Tuba Büyüküstün vardı. (Müge Dağıstanlı/ Posta)