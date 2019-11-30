30.11.2019 - 13:35 |
Haluk Bilginer'e evde Emmy daveti
Haluk Bilginer, ‘Şahsiyet’ dizisindeki ‘Agah Beyoğlu’ rolüyle New York’ta düzenlenen ‘Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçilmişti. Usta sanatçının, boşandıktan sonra 2017’de yeniden beraber olduğu Aşkın Nur Yengi, Haluk Bilginer için bir davet verecek.
Haluk Bilginer'in evinde düzenlenecek Emmy ödülü kutlama partisine, ünlü çiftin yakın dostları katılacak.
Bu arada ‘Şahsiyet’in yönetmeni, oyuncu Onur Saylak’ı telefonla ilk kutlayanlar arasında 6 yıllık evliliğin ardından 2 yıl önce boşandığı Tuba Büyüküstün vardı. (Müge Dağıstanlı/ Posta)
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