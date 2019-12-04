Haluk Bilginer'e nazar değdi

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneden çıkarken görüntülenen Haluk Bilginer, insanların sevgi seliyle karşılaşırken, rahatsızlığıyla ilgili detay vermedi.

Kendisine "Milli gurur yaşattın" diye seslenen hayranlarına el sallayan oyuncu, trafikte muhabirlerin sorularını yanıtladı. Övgüler için teşekkür eden Bilginer, "Yurt dışında projelerim olacak" dedi.

Öte yandan Bilginer'in aracının arka koltuğundaki tebrik çiçekleri dikkat çekti.



