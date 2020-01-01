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01.01.2020 - 09:44 |

Haluk Levent hastane konseriyle gönülleri fethetti

Şarkıcı Haluk Levent, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Arda ve Semih'e yılbaşı konseri için verdiği sözü tuttu. Levent, o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Haluk Levent hastane konseriyle gönülleri fethetti

Yaptığı yardımlarla sık sık gündeme gelen ve adından söz ettiren Haluk Levent, gönülleri fethetti. Şarkıcı, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan iki hayranına konser verdi.

Levent o anları, "Söz vermiştim. Arda ve Semih ile yeni yıl kutlaması yaptık az önce.. Onların durumunda olan bütün çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

KİMSEYİ İNCİTMEYELİM!

Paylaşımının altına gelen yorumlara da cevap veren Levent; Bazı tweet'lerde “diğer sanatçılar paraya para deyip yılbaşında sahne alırken Haluk Levent hastanede geçiriyor bravo” vs deniyor. Doğru değil bu. Evet, bu gece 12'den önce çocuklara gitar çaldım ama 12'den sonra ben de konser verdim. Yani ben de para kazanıyorum. Kimseyi incitmeyelim.' ifadelerini kullandı.

Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.
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Cadde Yazarları

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