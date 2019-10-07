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07.10.2019 - 12:25 |

Haluk Levent hem ağladı hem ağlattı

Türk Rock müziğinin en sevilen isimlerinden Haluk Levent, bu yaz ikinci defa Vadi Açıkhava sahnesinde hayranlarıyla buluştu.

Haluk Levent hem ağladı hem ağlattı

Konsere 'Kaçış' ve 'Ankara' ile başlangıç yapan Haluk Levent'e, ‘Deniz Üstü Köpürür’ türküsü sırasında zeybekler eşlik etti.

Kanserle mücadelesine geçtiğimiz günlerde yenik düşen Neslican Tay için 'Elfida' şarkısını seslendiren sanatçı, hem ağladı hem ağlattı.

Vadi Açıkhava'da yüksek sahne enerji ile yerinde durmayan Levent, seyircilerin arasına girerek, hem şarkı söyledi hem de selfie çektirmeyi ihmal etmedi.

    7 Ekim 2019 Magazin Bülteni7 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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