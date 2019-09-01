01.09.2019 - 16:55
Haluk Levent konserinde oyun oynayan çocuklara şarkı yaptı!
Ünlü rock şarkıcısı Haluk Levent konserinde sahneye gelip, yerde oyun oynayan çocuklara özel beste yaptı.
Çocukların konser verdiği sahnenin önünde oyun oynaması üzerine o anları için özel şarkı yapan sanatçı, özel çalışmasını Twitter hesabında “Tam “Allı Turnam’ı” hüzünlü bir şekilde söyleyeceğim anda sahne önünde oynayan çocukların tüm karizmamızı çizmesi” notuyla paylaştı.
Tam “Allı Turnam’ı” hüzünlü bir şekilde söyleyeceğim anda sahne önünde oynayan çocukların tüm karizmamızı çizmesi 😁😁😁— Haluk Levent (@haluklevent) September 1, 2019
(Yalnız şarkı sonunda küçük kızın bana sarılması 💕💕💕) pic.twitter.com/P4H8RKYDVa