Haluk Levent konserinde oyun oynayan çocuklara şarkı yaptı!

Çocukların konser verdiği sahnenin önünde oyun oynaması üzerine o anları için özel şarkı yapan sanatçı, özel çalışmasını Twitter hesabında “Tam “Allı Turnam’ı” hüzünlü bir şekilde söyleyeceğim anda sahne önünde oynayan çocukların tüm karizmamızı çizmesi” notuyla paylaştı.





Tam “Allı Turnam’ı” hüzünlü bir şekilde söyleyeceğim anda sahne önünde oynayan çocukların tüm karizmamızı çizmesi 😁😁😁

(Yalnız şarkı sonunda küçük kızın bana sarılması 💕💕💕) pic.twitter.com/P4H8RKYDVa — Haluk Levent (@haluklevent) September 1, 2019



