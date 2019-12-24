Haluk Levent sözünü tuttu

Ekim ayında Bursa'da yaşayan Selçuk ve Ümran Sargın çiftinin 'NCL Tip 2 SMA' hastalığından dolayı Ankara'da tedavi gören kızları Zeynep Sargın'ı ziyaret eden Haluk Levent, baba Selçuk Sargın'a iş verecek firmanın personeline konser sözü vermişti. Firmanın Sargın'ı işe aldığını öğrenen Levent, personele konser verdi.

Bursalı aileye güzel haber, Ankara'da bulunan bir otobüs fabrikasından gelmiş ve baba Selçuk Sargın işe başlamıştı. Bu haberi alan Haluk Levent ise konser sözünü tuttu ve sosyal medya hesabından bu anları takipçileriyle paylaştı.

Levent paylaşımında; "Fabrika Selçuk’u işe aldı, ben de personel gecesinde konser verdim. Ama 'Ücretinizi vereceğiz, böyle yapamayız' diye ısrar ettiler. Ücreti alsam etik olmazdı. Bu sebeple bu para İstanbul’da tedavi olan ve Bakü’de onun için konser verdiğimiz Sura Nadirova için kullanılacak” dedi.



