Haluk Levent sözünü tuttu! Kanseri yenen hayranıyla çiftetelli oynadı

Evli bir çocuk annesi Çiğdem Arık, geçen yıl meme kanseri olduğunu öğrendi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde; Arık'ın kanserin en tehlikeli dönemi olan 4'üncü evresinde olduğu tespit edildi. 6 aylık tedavi sonrası olumlu bir sonuç alamayan Arık ailesi çareyi İstanbul'a gitmekte buldu. Maddi durumları iyi olmayan aileye, sevenleri destek oldu.

İstanbul'da yapılan tedaviyle kanser kitlesi küçüldü. Ardından Çiğdem Arık, daha sonra ameliyat olmak için Denizli'ye döndü. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde büyük bir ameliyata alınan Arık'ın sol memesi, 3 kaburgası, göğüs kafesi ön kemiği ve lenf bezleri alındı. Ameliyattan sonra yapılan kontrollerde Arık'ın kanseri yendiği ortaya çıktı.

"BANA 'ÖLÜRSÜN' DEDİLER, İNATLA YAŞAMAYA DEVAM ETTİM"

Kansere yakalandığını öğrendiğinde çok ağladığını ifade eden Çiğdem Arık, şöyle konuştu:

"İnsan, kanser olduğunu kendine yediremiyor. Çok zor bir durum. Eşimi ve kızımı düşündüm. Güçlü olmak zorundaydım. Hastanede, doktorların benim için 'Yapacak bir şey yok', 'Masada kalırsın' dediklerini bile duydum. Ama yılmadım, kanseri yeneceğime dair hep umutla yaşadım. Denizli'deki 6 aylık tedavi hiçbir işe yaramadı. İstanbul'da yapılan tedavide kanser kitlesi küçülünce ameliyat şansı doğdu. Bana daha önce 'Ölürsün' diyorlardı. İnatla yaşamaya devam ettim. Kızımın annesiz kalmasına göz yumamazdım. Doktorlar ameliyatın zor olacağını, mememin birinin alınacağını söylediler, Hiçbiri umurumda olmadı. 7 saat sonra gözümü açtığımda çok huzurluydum. Büyük ağrılara bile katlandım. Vücudumdaki kesik izlerini çiçek gibi düşündüm. İnsanlar kanserden korkmasınlar, geç kalmaktan korksunlar. Hastalığım boyunca eşim yanımdan hiç ayrılmadı, onun desteği, verdiği moralle kanseri yendim."

"HALUK LEVENT SÖZÜNÜ TUTTU, EVİMİZDE ÇİFTETELLİ OYNADI"

Çiğdem Arık, hastalığı boyunca sanatçı Haluk Levent'in kendisine destek olduğunu, adına şarkı bile yazdığını belirti. Arık, "Haluk Levent, bana maddi ve manevi anlamda destek oldu. Hatta hastalığı yenince çiftetelli oynamaya geleceğini söylemişti. Ameliyatın ardından evimize gelip Ahbap ekibiyle birlikte çiftetelli oynadı ve bana şarkı yazdığını, sürpriz yapacağını söyledi" dedi.