27.07.2019 - 10:16
Haluk Levent’ten flaş açıklama: Çok dost kaybedebilirim
Rockçı Haluk Levent, telefonuna gelen mesajların son yıllarda oldukça arttığını ve bunlara dönüş yapamadığı için çok dost kaybedebileceğini belirtti.
Sosyal sorumluluk denilince akla ilk gelen sanatçılardan Haluk Levent, Twitter hesabından çarpıcı bir açıklamada bulundu. Levent, 3 yıl öncesine kadar telefonuna gelen çağrıların ve mesajların oldukça arttığını belirterek, dönüş yapamadığı dostlarından özür diledi.
Levent’in paylaşımı şöyley:
“Üç yıl öncesine göre çalan telefonlarım ve gelen mesajlar yüzde 1600 artmış. Birçok arkadaşım onlara dönüş yapmadığımdan şikayetçi. Unutkanlık zaten var. Gelen twitler de bir o kadar arttı. Çok dost kaybedebilirim bu gidişle. Dostlarım beni affedin!”