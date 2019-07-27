MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeHaluk Levent’ten flaş açıklama: Çok dost kaybedebilirim
27.07.2019 - 10:16

Haluk Levent’ten flaş açıklama: Çok dost kaybedebilirim

Rockçı Haluk Levent, telefonuna gelen mesajların son yıllarda oldukça arttığını ve bunlara dönüş yapamadığı için çok dost kaybedebileceğini belirtti.

Haluk Levent’ten flaş açıklama: Çok dost kaybedebilirim

Sosyal sorumluluk denilince akla ilk gelen sanatçılardan Haluk Levent, Twitter hesabından çarpıcı bir açıklamada bulundu. Levent, 3 yıl öncesine kadar telefonuna gelen çağrıların ve mesajların oldukça arttığını belirterek, dönüş yapamadığı dostlarından özür diledi.

Levent’in paylaşımı şöyley:
“Üç yıl öncesine göre çalan telefonlarım ve gelen mesajlar yüzde 1600 artmış. Birçok arkadaşım onlara dönüş yapmadığımdan şikayetçi. Unutkanlık zaten var. Gelen twitler de bir o kadar arttı. Çok dost kaybedebilirim bu gidişle. Dostlarım beni affedin!”

Haluk Levent’ten flaş açıklama: Çok dost kaybedebilirim

26 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yaz partisine Kartal İmzası

Yaz partisine Kartal İmzası

En güzel manzara

En güzel manzara

‘Bu güzellik çok fazla’

‘Bu güzellik çok fazla’

Miami'de kutlama

Miami'de kutlama

Sıradaki Haber