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20.11.2019 - 10:20 | | İHA

Haluk Levent’ten Güleda Cankel mesajı

Sanatçı Haluk Levent, Isparta’da üniversitede okuyan 19 yaşındaki Güleda Cankel’in ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından katledilmesiyle ilgili, "Kızlar. Haluk abinizin tavsiyesi. Sevgilinizde en ufak bir şiddet eğilimi gördüğünüzde uzaklaşın kaçın. Lanet okuyun sevgiye” mesajını paylaştı.

Haluk Levent’ten Güleda Cankel mesajı

Isparta’da üniversitede okuyan 19 yaşındaki Güleda Cankel’in ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından katledilmesiyle ilgili sosyal medyada açılan “#güledacankel” ve “#güledaiçinsusma” gibi hashtaglerle yaşanan olaya tepkiler sürüyor. Sanatçı Haluk Levent de Twitter hesabında yaptığı paylaşımla genç kızlara tavsiyelerde bulundu.

Ünlü sanatçı, #guledacankelpaylaşım hashtagıyla attığı tweet'te, “El bebek büyüt, yeme yedir. Tek umudun kızının okuması, mutlu olması olsun. Sonra bir katil gelsin onu bıçakla kessin! Ana yüreği dayanır mı? Kızlar. Haluk abinizin tavsiyesi. Sevgilinizde en ufak bir şiddet eğilimi gördüğünüzde uzaklaşın kaçın! Lanet okuyun sevgiye” ifadelerini kullandı.

Sanatçının paylaşımı 20 bin retweet alarak, yüz binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Haluk Levent’ten Güleda Cankel mesajı

    19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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