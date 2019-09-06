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06.09.2019 - 15:47

Haluk Levent'ten önce konser, sonra alanda temizlik

Manisa'nın Akhisar ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu için düzenlenen kutlama etkinliğinde, ünlü şarkıcı Haluk Levent sahne aldı. Levent, gece sonunda kirlenen konser alanını belediye ekipleriyle birlikte temizledi.

Haluk Levent'ten önce konser, sonra alanda temizlik

'6 Eylül Akhisar'ın Kurtuluş Günü' etkinlikleri kapsamında, dün akşam Haluk Levent konser verdi. Ünlü rock şarkıcısı Haluk Levent'i dinlemek için gelen binlerce kişi, Akhisar Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet Konser Alanı'nı doldurdu. 2 saat sahnede kalan Haluk Levent, birbirinden güzel parçalarını seslendirirken, müzikseverler de sanatçının parçalarıyla keyifli anlar yaşadı. Ünlü sanatçı konser sonunda ise önemli bir duyarlılık göstererek 20 dakika otelinde dinlenmesinin ardından konser alanına geri geldi ve konser alanını temizlemeye yardımcı oldu. (DHA)

 

6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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