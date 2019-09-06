Haluk Levent'ten önce konser, sonra alanda temizlik

'6 Eylül Akhisar'ın Kurtuluş Günü' etkinlikleri kapsamında, dün akşam Haluk Levent konser verdi. Ünlü rock şarkıcısı Haluk Levent'i dinlemek için gelen binlerce kişi, Akhisar Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet Konser Alanı'nı doldurdu. 2 saat sahnede kalan Haluk Levent, birbirinden güzel parçalarını seslendirirken, müzikseverler de sanatçının parçalarıyla keyifli anlar yaşadı. Ünlü sanatçı konser sonunda ise önemli bir duyarlılık göstererek 20 dakika otelinde dinlenmesinin ardından konser alanına geri geldi ve konser alanını temizlemeye yardımcı oldu. (DHA)