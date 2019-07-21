Hamdi Alkan: Film çekmeye gidiyorum

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelip basın danışmanı ile buluşan Hamdi Alkan, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi.

Yeni film projesine başladıklarını söyleyen ünlü yönetmen, "Kısa bir alışveriş ve toplantı yaptık. Şimdi sete gidiyorum, yeni filmimizi çekmeye başlayacağız" dedi.

Muhabirler ile kısa süre sohbet eden Alkan, daha sonra AVM'den ayrıldı.