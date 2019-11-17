Hamdi Alkan'dan eşi Selen Görgüzel'e destek

2014 yılında evlenen Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel çiftinin mutlu evlilikleri devam ediyor. Sosyal medyayı sıkça kullanan ikili, paylaştıkları fotoğraflarla çok beğeniliyor.

Son olarak Selen Görgüzel'in yeni single çalışması için paylaşım yapan Alkan, eşine bol şans diledi. Görgüzel'le fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan deneyimli yönetmen, fotoğrafa şu notu düştü:

“Hayata hayat katan, neşe ve enerji katan bir şarkı ile Selen Görgüzel Alkan, 18 Kasım’da sizlerle olacak. Erkin Koray'ın 1976 yılında seslendirdiği “Gönül Salıncağı” şarkısı seneler sonra Selen Görgüzel'in sesinden hayat bulacak. Güzel, samimi ve dinledikçe ruhunuzu coşturan bir çalışma oldu. Yolu açık, dinleyicisi bol olsun.”