Hamdi Alkan'ın çay molası

Son olarak yönetmen koltuğunda oturduğu 'Kırk Yalan' filmi ile gündemde olan Hamdi Alkan, filmlerinin cast direktörü ile buluşup, toplantı yapacağını söyledi.

"Yoğun çalışıyoruz, bir çay molası vermek istedim" diyen Alkan, geçtiğimiz hafta vizyona giren filmi hakkında, "Tepkiler güzel ama gişe de idare eder" açıklamasını yaptı.

Ünlü yönetmen, toplantısının ardından özel aracıyla AVM'den ayrıldı.