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24.12.2019 - 13:17 |

Hamdi Alkan'ın çay molası

Yönetmen Hamdi Alkan, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Hamdi Alkan'ın çay molası

Son olarak yönetmen koltuğunda oturduğu 'Kırk Yalan' filmi ile gündemde olan Hamdi Alkan, filmlerinin cast direktörü ile buluşup, toplantı yapacağını söyledi.

"Yoğun çalışıyoruz, bir çay molası vermek istedim" diyen Alkan, geçtiğimiz hafta vizyona giren filmi hakkında, "Tepkiler güzel ama gişe de idare eder" açıklamasını yaptı.

Ünlü yönetmen, toplantısının ardından özel aracıyla AVM'den ayrıldı.

    Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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    Cadde Yazarları

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