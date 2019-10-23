Hamile manken Evelize Kosif 6 ayda sadece 5 kilo aldı

Hasan-Meral Kosif’in oğlu Hakan Kosif (38), Brezilyalı manken Evelize Moraes Rocha (31) ile Mart 2012’de Swissotel’de masal gibi bir düğünle hayatını birleştirmişti. Çift, Şubat 2018’de oğulları Theo’yu kucaklarına almıştı.

Dört aylık hamile olan Brezilyalı gelin, bu kez ikiz bebek bekliyor. İlk hamileliğinde 17 kilo alan ve doğum sonrasında hepsini veren Evelize bu kez çok temkinli.

Yaklaşık üç ay sonra ikizlerine kavuşacak olan Evelize Kosif, 6 ayda sadece 5 kilo aldı. (Posta)