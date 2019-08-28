Hamile Seren Serengil'den dikkat çeken paylaşım!

Seren Serengil'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım, eşi Yaşar İpek'ten boşanacağı ve 'tedbir kararı' aldırdığı iddialarını destekler nitelikteydi.

Instagram hesabının hikaye bölümünden Sigmund Freud'un bir sözünü paylaşan Serengil, "Bir erkegin erkekliği, annesinin anneliğine bağlıdır. Erkek eğer asil bir kadın tarafından büyütülmüşse, her kadına asil davranır" ifadelerini kullandı.













