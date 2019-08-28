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HaberlerCaddeHamile Seren Serengil'den dikkat çeken paylaşım!
28.08.2019 - 12:55

Hamile Seren Serengil'den dikkat çeken paylaşım!

2018'in mayıs ayında Yaşar İpek'le dünyaevine giren ve tüp bebek tedavisi gören Seren Serengil'in evliliğinde kara bulutlar mı dolaşıyor?

Hamile Seren Serengil'den dikkat çeken paylaşım!

Seren Serengil'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım, eşi Yaşar İpek'ten boşanacağı ve 'tedbir kararı' aldırdığı iddialarını destekler nitelikteydi.

Instagram hesabının hikaye bölümünden Sigmund Freud'un bir sözünü paylaşan Serengil, "Bir erkegin erkekliği, annesinin anneliğine bağlıdır. Erkek eğer asil bir kadın tarafından büyütülmüşse, her kadına asil davranır" ifadelerini kullandı.

Hamile Seren Serengilden dikkat çeken paylaşım





Sunucu arkadaşını gorile benzetti, ağlayarak özür dilediABD'de yerel bir televizyon kanalında yayınlanan haber bülteninde, sunucu arkadaşını ekrandaki gorile benzeten kadın sunucu, aldığı tepkiler sonrası ağlayarak özür diledi.
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