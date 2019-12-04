Hande Acar: Kürküm gerçek değil

Tek başına alışverişe gelen sosyetik güzel, ilerleyen saatlerde yakın arkadaşıyla buluştu. Siyah bir elbise ve üzerine kürk giyen Hande Acar, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için daha sorulmadan üzerinde kürkle ilgili açıklama yaptı.

Acar, "Arkadaşlar siz sormadan ben hemen söylemek istiyorum. Üzerim de ki kürk kesinlikle gerçek değil. İmitasyon bir üründür" açıklamasında bulundu.