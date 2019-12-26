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26.12.2019 - 12:39 |

Hande Acar: Yılbaşında evde tombala oynayacağız

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Hande Acar, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Hande Acar: Yılbaşında evde tombala oynayacağız

Yakın arkadaşı Aslı Sipahi ile birlikte geldiği AVM’de kısa bir yılbaşı alışverişine turuna çıkan Hande Acar, daha sonra meydan katında bulunan bir restoranda akşam yemeği yiyip vakit geçirdi.

Her zaman olduğu şıklığı ile göz kamaştıran Acar, "Yılbaşını evimizde ailemizle birlikte geçirip yakın dostlarımızı davet ederek tombala oynayacağız. Yılbaşında yapılacak en güzel aktivite oyun oynayıp sohbet etmek" dedi.

Hande Acar: Yılbaşında evde tombala oynayacağız

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