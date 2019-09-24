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24.09.2019 - 16:51 |

Hande Ataizi-Dinç Aydoğdu artık kaçmıyor

Oyuncu Hande Ataizi (46) ile kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu, kısa süre önce görüntülenmişti. İkili, artık ilişkilerini gizlemekten kaçınmıyorlar.

Hande Ataizi-Dinç Aydoğdu artık kaçmıyor

Hande Ataizi-Dinç Aydoğdu çifti, önceki gün City's AVM'de görüntülendi. Mahalle katında yemek yiyen sevgililer, daha sonra alışveriş yaptı.

Ataizi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile aşkını ilan etmişti.

Hande Ataizi-Dinç Aydoğdu artık kaçmıyor

Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!
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