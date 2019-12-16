16.12.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY
Hande Ataizi: Evlilik tarihi henüz belli değil!
Hande Ataizi, sevgilisi Erdinç Aydoğdu'yla önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Aydoğdu'nun kız kardeşini gezdirmeye çıkan çift, ayaküstü sorulara yanıt verdi.
Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan Hande Ataizi habercilerin "Evlilik teklifini kabul ettiniz. Ne söylemek ister misiniz?" sorusuna cevap verdi.
Güzel oyuncu, "Evet kabul ettim. Önemli olan oğlum Leon'un mutluluğu. Kendisi de oradaydı o gün. Evlilik tarihi henüz belli değil, olursa haber veririz" dedi.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.