Hande Ataizi: Evlilik tarihi henüz belli değil!

Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan Hande Ataizi habercilerin "Evlilik teklifini kabul ettiniz. Ne söylemek ister misiniz?" sorusuna cevap verdi.

Güzel oyuncu, "Evet kabul ettim. Önemli olan oğlum Leon'un mutluluğu. Kendisi de oradaydı o gün. Evlilik tarihi henüz belli değil, olursa haber veririz" dedi.