Hande Doğandemir: Gücümüzün farkına varalım

Dergiye röportaj veren Hande Doğandemir, “Eleştiriye açık biri misiniz?” sorusunu şöyle yanıtladı:“Çok değildim. Daha doğrusu bunu nasıl yönetebileceğimi bilmiyordum. Ama eleştiriyi kabul edip kendi gelişiminizde kullandığınızda ne kadar faydalı olduğunu gördüm. Tabii ki bu noktada eleştirinin kimden geldiği önemli. Herkesi aynı ciddiyetle dinleyemeyiz.”

Aşk hakkında konuşan güzel oyuncu, "Benim aşka dair kalıplaşmış bir tanımım yok. Aşkın ilgi duyduğunuz cinse hissettiklerinizden daha fazlası olduğunu düşünüyorum” dedi.

Doğandemir, kadın takipçilerine de önemli bir mesaj yolladı: Varlığımızın değerini bilelim. Gücümüzün farkına varalım. Güzellik bize dayatılan ölçüler değil. Güzellik, bir kadın olarak var olmanın ne kadar değerli olduğunu fark etmektir.