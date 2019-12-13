13.12.2019 - 09:41 | | EMRAH AKÇAAY
Hande Erçel şaşırdı: Murat sorulara bak!
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi 'Afili Aşk'ın başrol oyuncusu Burcu Özberk, yeni yaşını önceki gece Asmalımescit Rixos Pera Park Şamdan’da kutladı. Hande Erçel, yakın dostunun doğum gününe sevgilisi Murat Dalkılıç'la katıldı.
Mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan çiftten Murat Dalkılıç, "Doğum günü muhteşem geçti. Ben de bol bol şarkı söyledim" dedi.
Gazetecilerin, Dalkılıç’ın “7 kez estetik oldum” açıklamasını hatırlatmasının ardından “Murat Bey’in estetiksiz halini gördünüz mü?” sorusunu yönelttiği Hande Erçel, şaşkınlık yaşadı.
Güzel oyuncu sevgilisine dönerek “Murat sorulara bak” dedi.