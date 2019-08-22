Hande Erçel suçu Instagram'a attı!

Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in Instagram'dan takipten çıkmasıyla ilgili soruya, "Instagram öyle bir hata yapmış. Aramızda bir sorun yok" yanıtını verdi.

Güzel oyuncu, kendisine 'bazlama suratlı' diyen takipçisine açtığı dava hakkında, "Evet olay mahkemede, o yüzden konuşmak istemiyorum" dedi.

Erçel, "Engin Altan Düzyatan ile bir projede olacaktınız, fakat sizin yerinize Burçin Terzioğlu'na projeyi verdiler. Doğru mu?" sorularına ise cevap vermek istemedi.