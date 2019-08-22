22.08.2019 - 12:00
Hande Erçel suçu Instagram'a attı!
Yakın arkadaşları İbrahim Büyükak'ın doğum günü partisine katılan Hande Erçel-Murat Dalkılıç çifti, gecenin sonunda araçlarına binmeden gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.
Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in Instagram'dan takipten çıkmasıyla ilgili soruya, "Instagram öyle bir hata yapmış. Aramızda bir sorun yok" yanıtını verdi.
Güzel oyuncu, kendisine 'bazlama suratlı' diyen takipçisine açtığı dava hakkında, "Evet olay mahkemede, o yüzden konuşmak istemiyorum" dedi.
Erçel, "Engin Altan Düzyatan ile bir projede olacaktınız, fakat sizin yerinize Burçin Terzioğlu'na projeyi verdiler. Doğru mu?" sorularına ise cevap vermek istemedi.
Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.