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HaberlerCaddeHande Erçel ve Buğra Gülsoy'un Cannes heyecanı
23.09.2019 - 08:49 |

Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un Cannes heyecanı

 Başrollerini Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'in paylaştığı, imkânsızlıklarla dolu tutkulu bir aşkı konu alan dizi için hazırlanan afiş, izleyicilerde merak uyandırdı. "Azize", 13-16 Ekim'de Cannes'da düzenlenecek MIPCOM Fuarı'nda da beğeniye sunulacak.

Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un Cannes heyecanı

Başrollerini Hande Erçel ile Buğra Gülsoy’un paylaştığı, imkansız bir aşkı konu alan ‘Azize’ yakında Kanal D’de başlıyor.

SOSYAL MEDYA YAKIŞTIRDI
Sosyal medyanın birbirine çok yakıştırdığı çifti bir heyecan daha bekliyor.

MIPCOM’DA BEĞENİYE SUNULACAK
Dizi, 13-16 Ekim’de Cannes’da düzenlenecek televizyonculuk fuarı MIPCOM’da beğeniye sunulacak.

Dizinin yapımcılığını Süreç Film, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak, yönetmenliğini Volkan Kocatürk üstlendi.

Hande Erçel ve Buğra Gülsoyun Cannes heyecanı




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