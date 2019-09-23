Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un Cannes heyecanı

Başrollerini Hande Erçel ile Buğra Gülsoy’un paylaştığı, imkansız bir aşkı konu alan ‘Azize’ yakında Kanal D’de başlıyor.

SOSYAL MEDYA YAKIŞTIRDI

Sosyal medyanın birbirine çok yakıştırdığı çifti bir heyecan daha bekliyor.

MIPCOM’DA BEĞENİYE SUNULACAK

Dizi, 13-16 Ekim’de Cannes’da düzenlenecek televizyonculuk fuarı MIPCOM’da beğeniye sunulacak.

Dizinin yapımcılığını Süreç Film, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak, yönetmenliğini Volkan Kocatürk üstlendi.











