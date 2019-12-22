22.12.2019 - 11:09 |
Hande Erçel'den beklenen Aylin Mavi paylaşımı geldi
Oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde doğan minik yeğeni Aylin Mavi ile ilk paylaşımını Instagram hesabından yaptı.
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, kızı Mavi Aylin'i dünyaya getirdi. Teyze olma heyecanı yaşayan Hande Erçel, ablasını bir an bile yalnız bırakmamıştı. Hamilelik süresi boyunca ablasına destek olan oyuncu, sosyal medya hesabının hikaye kısmında beklenen paylaşımı yaptı.
Bebeğin henüz yüzünü göstermeyen Erçel, yeğenin elini tuttuğu bir fotoğrafa, "Teyzelik" yazarak takipçileriyle paylaştı.
Gamze Erçel, kızına, geçtiğimiz yıl kanserden hayatını kaybeden annesinin adı Aylin ismini vermişti.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.