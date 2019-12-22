Hande Erçel'den beklenen Aylin Mavi paylaşımı geldi

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, kızı Mavi Aylin'i dünyaya getirdi. Teyze olma heyecanı yaşayan Hande Erçel, ablasını bir an bile yalnız bırakmamıştı. Hamilelik süresi boyunca ablasına destek olan oyuncu, sosyal medya hesabının hikaye kısmında beklenen paylaşımı yaptı.

Bebeğin henüz yüzünü göstermeyen Erçel, yeğenin elini tuttuğu bir fotoğrafa, "Teyzelik" yazarak takipçileriyle paylaştı.

Gamze Erçel, kızına, geçtiğimiz yıl kanserden hayatını kaybeden annesinin adı Aylin ismini vermişti.





