20.11.2019 - 09:24 |
Hande Erçel'den çocuklara 250 bin lira bağış
Annesini kanserden kaybeden oyuncu Hande Erçel, kendisiyle aynı kaderi yaşayan çocuklara 250 bin liralık yardım yaptı. İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Erçel'in bu hareketi takdir topladı.
Annesi Aylin Erçel'i 11 Ocak'ta kanserden kaybeden Hande Erçel, kendisiyle aynı kaderi yaşayanları unutmadı.
Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde kozmetik markasının yüzü olmak için 750 bin liraya 'evet' demişti. Takvim gazetesinin haberine göre; Hande Erçel, ücretin 250 bin liralık kısmıyla annesini kanserden kaybeden çocuklara yardım eli uzattı.
Sessiz sedasız ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren 'Azize2 dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel'in bu hareketi takdir topladı.