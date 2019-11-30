Hande Erçel'den Murat Dalkılıç'a mesaj

Eser Yenenler, yakın arkadaşı Murat Dalkılıç’tan sevgilisi Hande Erçel’den telefonuna gelen son mesajı okumasını istedi. Ünlü şarkıcının telefonunu eline aldığı sırada sevgilisinden mesaj gelmesi, stüdyodakileri daha da meraklandırdı.

Hande Erçel’in, Murat Dalkıç’a yazdığı “Bebek, sen bittin, sen ne yaptın?” mesajı stüdyoda alkışlandı.

"GERÇEKTEN TERLİK İSTER MİSİN?"

Buse Varol, programda Alişan’la ilk görüşmelerini anlattı:

“Alişan’a sordum; ‘Gerçekten eşinden terlik ister misin, eşini çalıştırmaz mısın?’. O da tüm samimiyetiyle konuştu. Kocam diye söylemiyorum, hayatımda tanıdığım en kibar insan. Ayrıca bir kadın kocasına terlik götürmekten neden gocunur ki? Misafir geldiğinde ona nasıl terlik veriyorsak, eşimize de terlik götürmemiz çok normal bir durum.”