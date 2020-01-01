01.01.2020 - 17:00 |
Hande Erçel'den yeğeniyle ilk fotoğraf
Geçtiğimiz hafta ablası Gamze Erçel'in doğum yapmasıyla teyze olan Hande Erçel, yeğeniyle ilk pozunu Instagram hesabından paylaştı.
Hamileliği boyunca ablasının yanından ayrılmayan Hande Erçel, geçtiğimiz hafta teyze oldu. Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi'yi dünyaya getirmesiyle, teyzelik duygusunu tadan güzel oyuncu, yeğeniyle ilk fotoğrafını paylaştı.
Mavi'nin kucağında olduğu pozu takipçileriyle paylaşan Erçel, bu kareye mavi kalp emojisi koyarak "Mavi'si" notunu düştü.
Oyuncunun yeğeniyle olan fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.