26.10.2019 - 09:53 |
Hande Erçel'in anne özlemi: Dizine yatayım, saçımı sev
Oyuncu Hande Erçel, 11 Ocak 2019'da hayata veda eden annesi Aylin Erçel'e özlemini sosyal medya paylaşımında dile getirdi.
Hande Erçel, annesi Aylin Erçel'in fotoğrafını paylaşıp "25 Ekim. Ben senin dizine yatayım, sen saçlarımı sev. Yanından geçerken birden boynumdan öp. Senin kızın olmak en büyük şansım. Her adımım, beni izlediğin yerde kanatlarını biraz daha kabartmak için. Ve çok güzelsin anne" notunu yazdı.
Erçel'in bu paylaşımının yorumlara kapalı olması dikkat çekti.