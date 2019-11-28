28.11.2019 - 08:22 |
Hande Kaptan: Kebap da yerim yoga da yaparım
TRT1 ekranlarında yayınlanan ‘Benim Adım Melek’ dizisinde rol alan Hande Kaptan, dizi setinin Gaziantep’te olmasının zor yanlarını dile getirdi.
Hande Kaptan, Gaziantep mutfağını çok sevdiğini vurgulayarak “Burada fiziğinize dikkat edemezsiniz, o kadar lezzetli bir mutfağı var ki. İki gün dikkat etsem sete gelen baklavalardan yemek zorunda kalıyorum.
İkrama karşı koyabilen biri değilim. Bu nedenle denge önemli. Yürüyüşe çıkmak, yogaya ağırlık vermek gerekiyor. Gaziantep'te motto 'Kebabımı da yerim, yogamı da yaparım” dedi.
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