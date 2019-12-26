Hande Kaptan'ın ikramiye totemi

City’s AVM'de gezerken totem yaptığını söyleyen Hande Kaptan, gördüğü Milli Piyango satıcısından bilet alarak bu senenin talihlisi olacağına inandığını söyledi.

Dizi çekimlerinin yapıldığı Gaziantep’ten de bir seri bilet aldığını dile getiren Kaptan “Biletimin sonu 26, çift rakamların uğuruna inanırım. Ayrıca doğum günümün tarihi. Büyük ikramiye çıkarsa çocuklarla ve sokak hayvanlarıyla ilgili büyük projelerim var" dedi.