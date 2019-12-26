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26.12.2019 - 15:30 |

Hande Kaptan'ın ikramiye totemi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ‘Benim Adım Melek’ dizisinde rol alan Hande Kaptan, önceki gün City’s AVM'de Milli Piyango bileti alırken görüntülendi.

Hande Kaptan'ın ikramiye totemi

City’s AVM'de gezerken totem yaptığını söyleyen Hande Kaptan, gördüğü Milli Piyango satıcısından bilet alarak bu senenin talihlisi olacağına inandığını söyledi.

Dizi çekimlerinin yapıldığı Gaziantep’ten de bir seri bilet aldığını dile getiren Kaptan “Biletimin sonu 26, çift rakamların uğuruna inanırım. Ayrıca doğum günümün tarihi. Büyük ikramiye çıkarsa çocuklarla ve sokak hayvanlarıyla ilgili büyük projelerim var" dedi.

Magazin Bülteni (26.12.2019)Magazin Bülteni (26.12.2019)
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