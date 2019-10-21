Hande Soral: Flört dönemindeki gibiyiz

Hande Soral, "Gün geçtikçe daha iyi anlıyorum ki; evlilik öyle anlatıldığı gibi korkutucu değilmiş. Büyütülecek bir yanı yok. Eşimle aynı sektörde olmanın hem avantajı var, hem de dezavantajı. Sıkılacak zaman bulamıyoruz. Flört dönemindeki gibiyiz; mutlu ve heyecanlı" dedi.