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21.10.2019 - 11:16 |

Hande Soral: Flört dönemindeki gibiyiz

Oyuncu Hande Soral ile meslektaşı İsmail Demirci, 2015'te aşk yaşamaya başlamış, Ekim 2017'de nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde ikinci evlilik yıldönümlerini kutladılar.

Hande Soral: Flört dönemindeki gibiyiz

Hande Soral, "Gün geçtikçe daha iyi anlıyorum ki; evlilik öyle anlatıldığı gibi korkutucu değilmiş. Büyütülecek bir yanı yok. Eşimle aynı sektörde olmanın hem avantajı var, hem de dezavantajı. Sıkılacak zaman bulamıyoruz. Flört dönemindeki gibiyiz; mutlu ve heyecanlı" dedi.

21 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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