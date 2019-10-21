21.10.2019 - 11:16 |
Hande Soral: Flört dönemindeki gibiyiz
Oyuncu Hande Soral ile meslektaşı İsmail Demirci, 2015'te aşk yaşamaya başlamış, Ekim 2017'de nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde ikinci evlilik yıldönümlerini kutladılar.
Hande Soral, "Gün geçtikçe daha iyi anlıyorum ki; evlilik öyle anlatıldığı gibi korkutucu değilmiş. Büyütülecek bir yanı yok. Eşimle aynı sektörde olmanın hem avantajı var, hem de dezavantajı. Sıkılacak zaman bulamıyoruz. Flört dönemindeki gibiyiz; mutlu ve heyecanlı" dedi.