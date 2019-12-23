Hande Ünsal: Alzheimer olmaktan korkuyorum!

Muhabirlere çok çalıştığını anlatan Hande Ünsal, işkolik olduğunu, hiçbir şeye zaman bulamadığını söyledi. Basın mensuplarının "Kimsenin bilmediği ve bizimle paylaşabileceğin bir sırrın var mı?" sorusuna şarkıcı ilginç bir cevap verdi.

Ünsal, “Çok çalışmaktan olsa gerek erken yaşta unutkanlığa başladım, hatta bir keresinde adımı soran memura cevap vermek için 15 saniye bekledim adımı düşündüm sonra cevap verebildim" diyen popçu ilerde alzheimer olmaktan korktuğunu belirtti.