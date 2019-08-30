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30.08.2019 - 14:56

Hande Ünsal'ın alışveriş stili

Niran Ünsal'ın kendisi gibi şarkıcı kızı Hande Ünsal, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Hande Ünsal'ın alışveriş stili

Çıkardığı yeni single'ı 'Nerdesin' ile dikkat çeken Hande Ünsal, öğle saatlerinde kız arkadaşı ile birlikte geldiği İstinyePark'ta görüntülendi. Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restaurant'da arkadaşı ile birlikte kahve içen genç popçu, daha sonra alışveriş turuna başladı.

Sahnelerde giydiği birbirinden iddialı kıyafetlerin aksine spor giyinmeyi tercih eden Ünsal, akşam saatlerine kadar alışveriş yaptı.

Hande Ünsalın alışveriş stili


30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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