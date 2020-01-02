Hande Yener: Yeni nesil çok alıngan!

“Popçular üretmiyor” diyerek son dönemin en çok tartışılan polemiğine imza atan Hande Yener'in sözlerine, birçok sanatçı cevap vermişti.

Sözlerinin arkasında durduğunu dile getiren Yener, "Üretemiyorlar. Ben üretiyorum yapıyorum. Madem üretiyorlarsa neden üzerlerine alınıyorlar. Bu yeni nesil çok alıngan" diyerek sert konuştu.