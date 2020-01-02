02.01.2020 - 08:34 | | UMUT ÜNVER
Hande Yener: Yeni nesil çok alıngan!
Yılbaşında Kıbrıs Chamada Clup'te sahne alan Hande Yener, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz haftalarda pop müzikle ilgili sözleriyle tartışma yaratan şarkıcı, söylediklerinin arkasında durdu.
“Popçular üretmiyor” diyerek son dönemin en çok tartışılan polemiğine imza atan Hande Yener'in sözlerine, birçok sanatçı cevap vermişti.
Sözlerinin arkasında durduğunu dile getiren Yener, "Üretemiyorlar. Ben üretiyorum yapıyorum. Madem üretiyorlarsa neden üzerlerine alınıyorlar. Bu yeni nesil çok alıngan" diyerek sert konuştu.