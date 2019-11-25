25.11.2019 - 15:02 |
Hande Yener'den şaşırtan hareket! Her şeyi sildi
Ünlü şarkıcı Hande Yener'den flaş bir hamle geldi. Yener, sosyal medya hesabındaki tüm fotoğrafları silip, profil fotoğrafını kaldırdı.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Hande Yener, 1 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabındaki tüm fotoğrafları kaldırdı.
Profil fotoğrafını da silen şarkıcının bu hamlesi " Hande Yener sosyal medyaya veda mı ediyor?" sorusunu akıllara getirdi.
SERDAR ORTAÇ DA SİLMİŞTİ
Geçtiğimiz haftalarda da Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapatacağını söylemiş ve herkesi takipten çıkarmıştı.