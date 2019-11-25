Hande Yener'den şaşırtan hareket! Her şeyi sildi

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Hande Yener, 1 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabındaki tüm fotoğrafları kaldırdı.

Profil fotoğrafını da silen şarkıcının bu hamlesi " Hande Yener sosyal medyaya veda mı ediyor?" sorusunu akıllara getirdi.

SERDAR ORTAÇ DA SİLMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda da Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapatacağını söylemiş ve herkesi takipten çıkarmıştı.