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25.09.2019 - 08:43 |

‘Hande’nin parasını harcıyor haberlerinden ayrıldık’

Hande Yener'in eski nişanlısı model ve oyuncu Ümit Cem Şenol, önceki akşam Nişantaşı'nda bir mekanda objektiflere yansıdı.

‘Hande’nin parasını harcıyor haberlerinden ayrıldık’

Bir kız arkadaşıyla yemek yiyen Ümit Cem Şenol, kameraları görünce rahatsız oldu. Mekandan tek başına ayrılan Ümit Cem Şenol'un arkadaşı ise mekanı arka kapıdan çıkarak, terk etti. Muhabirlerin Hande Yener ile ilişkilerinin bitmesinin nedenlerini sorması üzerine oyuncu, “Kısmet, olmadı. Artık bitti bir şeyler belki de. Saygılı şekilde bitirdik” dedi.

Muhabirlerin, ‘Hande Yener’in parasını harcıyor ondan ayrıldı’ iddialarını hatırlatması üzerine, "Bu haberlerden dolayı ayrıldık. Sıkıldık, benim de bir ailem var” dedi.

'Aletlerin hepsi pahalı'
Hande Yener ile birlikteyken spor salonu açmaya hazırlanan Ümit Cem Şenol, "Bir rakam belirledim kafamda krizden sonra iki katı oldu. Dolar yükselince, aletlerin hepsi pahalı, Hande ile alakası yok” dedi. MESUT YILMAZ

Selin Ciğerci, nişanlısına mesaj atan kadını ifşa etti!Selin Ciğerci, nişanlısı Gökhan Çıra’ya mesaj atarak rahatsız eden ve sürekli gittikleri kafelerde karşısına çıkan kadını Özlem Parlu'yu önce rezil etti sonra Instagram’dan ifşa etti.
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