‘Hande’nin parasını harcıyor haberlerinden ayrıldık’

Bir kız arkadaşıyla yemek yiyen Ümit Cem Şenol, kameraları görünce rahatsız oldu. Mekandan tek başına ayrılan Ümit Cem Şenol'un arkadaşı ise mekanı arka kapıdan çıkarak, terk etti. Muhabirlerin Hande Yener ile ilişkilerinin bitmesinin nedenlerini sorması üzerine oyuncu, “Kısmet, olmadı. Artık bitti bir şeyler belki de. Saygılı şekilde bitirdik” dedi.



Muhabirlerin, ‘Hande Yener’in parasını harcıyor ondan ayrıldı’ iddialarını hatırlatması üzerine, "Bu haberlerden dolayı ayrıldık. Sıkıldık, benim de bir ailem var” dedi.

'Aletlerin hepsi pahalı'

Hande Yener ile birlikteyken spor salonu açmaya hazırlanan Ümit Cem Şenol, "Bir rakam belirledim kafamda krizden sonra iki katı oldu. Dolar yükselince, aletlerin hepsi pahalı, Hande ile alakası yok” dedi. MESUT YILMAZ