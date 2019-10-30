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HaberlerCadde‘Hangi çağda yaşıyoruz?’
30.10.2019 - 07:50 |

‘Hangi çağda yaşıyoruz?’

Cate Blanchett, Harper’s Bazaar dergisine kadın-erkek eşitliğiyle ilgili konuştu.

‘Hangi çağda yaşıyoruz?’

Cate Blanchett, Harper’s Bazaar dergisine kadın-erkek eşitliğiyle ilgili konuştu. Birbirinden çarpıcı pozlar veren 50 yaşındaki Avustralyalı aktris, “Hâlâ ortak kullanılmayan tuvaletleri veya kadınların askerlik yapmamasını tartışıyoruz. Hangi çağda yaşıyoruz?” çıkışıyla da dikkat çekti. 

Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.
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