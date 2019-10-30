Cate Blanchett, Harper’s Bazaar dergisine kadın-erkek eşitliğiyle ilgili konuştu. Birbirinden çarpıcı pozlar veren 50 yaşındaki Avustralyalı aktris, “Hâlâ ortak kullanılmayan tuvaletleri veya kadınların askerlik yapmamasını tartışıyoruz. Hangi çağda yaşıyoruz?” çıkışıyla da dikkat çekti.