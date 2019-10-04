Hanife Gürdal'dan yatak odası videosu

Bir evlilik yarışmasında ünlenen Hanife Gürdal, yakınn zamanda bikinili pozları art arda Instagram hesabına yüklemişti...

Sosyal medyada yarım milyondan fazla takipçisi olan Hanife, son olarak otel odasından bir video paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videoda dikkat çeken bir detay vardı. O da videoyu kimin çektiğiydi.







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