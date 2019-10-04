MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeHanife Gürdal'dan yatak odası videosu
04.10.2019 - 08:31 |

Hanife Gürdal'dan yatak odası videosu

Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar nedeniyle sıklıkla gündeme gelen Hanife Gürdal bu kez otel odasından paylaştığı video ile olay oldu.

Hanife Gürdal'dan yatak odası videosu

Bir evlilik yarışmasında ünlenen Hanife Gürdal, yakınn zamanda bikinili pozları art arda Instagram hesabına yüklemişti...

Sosyal medyada yarım milyondan fazla takipçisi olan Hanife, son olarak otel odasından bir video paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videoda dikkat çeken bir detay vardı. O da videoyu kimin çektiğiydi.


 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

Günaydın 🦋 @foleyahotel

HANİFE GÜRDAL (@hanifegurdal3)'in paylaştığı bir gönderi ()

" rel="box">
Bu gönderiyi Instagram'da gör

Günaydın 🦋 @foleyahotel

HANİFE GÜRDAL (@hanifegurdal3)'in paylaştığı bir gönderi ()




4 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yatak odasına böcek koyan kayınvalidesi ve kayınpederi...

Yatak odasına böcek koyan kayınvalidesi ve kayınpederi...

Hanife Gürdal'dan yatak odası videosu

Hanife Gürdal'dan yatak odası videosu

Can Yaman İspanya yolcusu

Can Yaman İspanya yolcusu

Ceza mı ödül mü?

Ceza mı ödül mü?

Sıradaki Haber