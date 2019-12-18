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18.12.2019 - 23:23 |

Hanife Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz kimdir ne iş yapıyor

Hanife Gürdal ile evlendikten sonra Kemal Ayvaz magazin dünyasına bomba gibi düştü. Fenomen gelin adayıyla evlenen Kemal Ayvaz birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki Kemal Ayvaz kimdir ne iş yapıyor?

Hanife Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz kimdir ne iş yapıyor

Katıldığı evlenme programıyla ünlenen Hanife Gürdal dünyaevine girdi. Daha önce yaptığı paylaşımlarla konuşulan ve ilişkisi hakkında sert tepkiler gösteren Hanife Gürdal, mutlu anlarını Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Kendisi gibi Instagram'da fenomen olan Kemal Ayvaz'ın ise ne iş yaptığı ve kaç yaşında olduğu merak konusu oldu.

KEMAL AYVAZ KAÇ YAŞINDA NE İŞ YAPIYOR

Trabzonlu olan Kemal Ayvaz oyuncu. İnstagram hesabında 20 binden fazla takipçisi olan Kemal Ayvaz 24 yaşında.

HANİFE GÜRDAL KİMDİR?

Hanife Gürdal 1995 İzmir doğumlu. İlk olarak Esra Erol'un programında ardından da Zuhal Topal'ın programına katılan Hanife Gürdal geçtiğimiz aylarda başörtüsünü çıkarmasıyla da gündem olmuştu. Evlilik programlarının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen Hanife Gürdal son olarak sosyal medya hesabı üzerinden mini elbisesi ile yaptığı dans videosunu takipçileri ile paylaştı. Yapılan eleştirileri umursamayan Hanife Gürdal sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Hanife Gürdalın eşi Kemal Ayvaz kimdir ne iş yapıyor

Hanife Gürdalın eşi Kemal Ayvaz kimdir ne iş yapıyor

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