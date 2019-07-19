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19.07.2019 - 17:17| DHA

Harbiye Açıkhava'da Kenan Doğulu rüzgarı

Kenan Doğulu, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Doğulu, 26 kişilik orkestrasıyla 40 şarkı seslendirdi.

Harbiye Açıkhava'da Kenan Doğulu rüzgarı

Harbiye Açıkhava'da konser veren Kenan Doğulu, sahnesinde 9 kişiden oluşan On'lar A Capella grubunu da konuk etti. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında Beyza-Engin Hepileri, Meltem Cumbul, Rojda Demirer, Didem Balçın, Nilgün Belgün, Özgür Aras, Safa Sarı, Çiğdem Batur, Ayşe Özyılmazel, Burak Aksak, Neslihan Yeldan vardı

KENAN DOĞULU VE ON'LAR A CAPELLA DÜETİ
Doğulu ve On'lar A Capella grubunun sahne önünde "Bal Gibi", "Aşk Oyunu", "Aklım Karıştı" ve "Aşk Oyunu" şarkılarını sadece insan sesleri kullanarak hazırladığı akapella bölümü seyirciden büyük alkış aldı.

"Çakkıdı" isimli şarkısını sahneden inip hayranlarının yanında seslendiren Doğulu, sevenleriyle birlikte dans edip fotoğraf çektirdi.

Konserde piyanoda Ozan Doğulu, kanunda Hakan Güngör, perdesiz gitarda Cenk Erdoğan, çelloda Yasemin Özler, Kenan Doğulu'ya eşlik etti. 

Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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