Harbiye Açıkhava'da Kenan Doğulu rüzgarı

Harbiye Açıkhava'da konser veren Kenan Doğulu, sahnesinde 9 kişiden oluşan On'lar A Capella grubunu da konuk etti. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında Beyza-Engin Hepileri, Meltem Cumbul, Rojda Demirer, Didem Balçın, Nilgün Belgün, Özgür Aras, Safa Sarı, Çiğdem Batur, Ayşe Özyılmazel, Burak Aksak, Neslihan Yeldan vardı

KENAN DOĞULU VE ON'LAR A CAPELLA DÜETİ

Doğulu ve On'lar A Capella grubunun sahne önünde "Bal Gibi", "Aşk Oyunu", "Aklım Karıştı" ve "Aşk Oyunu" şarkılarını sadece insan sesleri kullanarak hazırladığı akapella bölümü seyirciden büyük alkış aldı.

"Çakkıdı" isimli şarkısını sahneden inip hayranlarının yanında seslendiren Doğulu, sevenleriyle birlikte dans edip fotoğraf çektirdi.

Konserde piyanoda Ozan Doğulu, kanunda Hakan Güngör, perdesiz gitarda Cenk Erdoğan, çelloda Yasemin Özler, Kenan Doğulu'ya eşlik etti.