Harbiye konseri için tatilden döndü

Bir süredir Bodrum'da tatilde olduğunu söyleyen Muazzez Ersoy, önümüzdeki günlerde vereceği Harbiye konseri için tatilini erken bitirdiğini söyledi.

Alışveriş öncesinde muhabirlerle ayak üstü sohbet eden Ersoy, "Bana kalsa ekim ayına kadar Bodrum'da kalacaktım. Harbiye konserleri çok özeldir her zaman. Konsere hazırlanmak için erkenden döndüm. Bugün de alışveriş yapmaya buraya geldim" açıklamasında bulundu.

Zerafeti ve güzelliği ile objektiflere poz veren sanatçı, uzun bir süre mağazaları dolaşıp konser alışverişi yaptı.