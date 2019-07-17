İştahlı bir şekilde yemek yese de formunu koruduğu gözlerden kaçmayan İpek Açar, genetik açıdan şanslı olduğunu söyledi. Yemek yemeyi çok sevdiğini belirten şarkıcı, “Her şeyi yerim, hiç yemek ayırmam. Genetik bir durum. Annemi görseniz 'Hiç yemek yemiyor galiba' dersiniz. Hâlbuki iki kişilik yer” diye konuştu.

Pilatese başladığını açıklayan Açar, “Belli bir zaman sonrası gerçekten spora ihtiyaç hissediyorsunuz. Yeni pilatese başladım. Ebru Şallı’nın da kulaklarını çınlatıyorum. Çok severim kendisini ama hareketler gösterdiği kadar kolay değilmiş. Seyrederken çok kolay gibi geliyor 'Ben de yaparım' diyorsunuz ama hiç de öyle değilmiş. Çok zorlandım. Ama yapmaya devam ediyorum. Sırt ve bel ağrılarım vardı şimdiden faydasını gördüm gerçekten” sözleriyle, Şallı’ya esprili bir şekilde göndermede bulundu.