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17.07.2019 - 16:18

'Hareketler gösterdiği kadar kolay değilmiş'

Merhum sanatçı Kayahan'ın eşi İpek Açar, müzisyen Alper Kömürcü ile hayatında yeniden mutluluğu yakaladı. Yaz sonu aile arasında yapılacak bir düğünle hayatlarını birleştirmeyi planlayan çift, geçtiğimiz gün Etiler’deki bir mekanda baş başa romantik bir akşam yemeği yedi.

'Hareketler gösterdiği kadar kolay değilmiş'

İştahlı bir şekilde yemek yese de formunu koruduğu gözlerden kaçmayan İpek Açar, genetik açıdan şanslı olduğunu söyledi. Yemek yemeyi çok sevdiğini belirten şarkıcı, “Her şeyi yerim, hiç yemek ayırmam. Genetik bir durum. Annemi görseniz 'Hiç yemek yemiyor galiba' dersiniz. Hâlbuki iki kişilik yer” diye konuştu.

Pilatese başladığını açıklayan Açar, “Belli bir zaman sonrası gerçekten spora ihtiyaç hissediyorsunuz. Yeni pilatese başladım. Ebru Şallı’nın da kulaklarını çınlatıyorum. Çok severim kendisini ama hareketler gösterdiği kadar kolay değilmiş. Seyrederken çok kolay gibi geliyor 'Ben de yaparım' diyorsunuz ama hiç de öyle değilmiş. Çok zorlandım. Ama yapmaya devam ediyorum. Sırt ve bel ağrılarım vardı şimdiden faydasını gördüm gerçekten” sözleriyle, Şallı’ya esprili bir şekilde göndermede bulundu.

Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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