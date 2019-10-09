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09.10.2019 - 08:52 |

'Harun her şeyden önemli, ilaç gibi geldi'

Melisa Sözen ayağı sakat olmasına rağmen sevgilisini yalnız bırakmadı ve konserine gitti.

'Harun her şeyden önemli, ilaç gibi geldi'

Harun Tekin’in solisti olduğu Mor ve Ötesi önceki akşam Harbiye’de Kerki-Solfej’in organizasyonu ile senfonik konser verdi.

Rock’çının 6 yıldır aşk yaşadığı Melisa Sözen de ayağının sakat olmasına rağmen konserdeydi.

'Harun her şeyden önemli, konser ilaç gibi geldi'
Oyuncu, “Ayak kemiğimde ödeme bağlı ağrı ve sancım var. Ama Harun her şeyden önemli. Zaten konser ilaç gibi geldi” dedi. Ali Keser/ POSTA

    10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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