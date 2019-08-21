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HaberlerCaddeHarun Tan'dan 120 TL'ye açıları değiştirme dersi
21.08.2019 - 09:16

Harun Tan'dan 120 TL'ye açıları değiştirme dersi

2013’te iki oğlunun annesi Ebru Şallı’dan boşanan Harun Tan, evliliği sırasında spora başlamıştı.

Harun Tan'dan 120 TL'ye açıları değiştirme dersi

Ayrılığın ardından yoga ve meditasyon kurslarına gitti. 2016’da sertifika alıp hoca oldu.

Çok zor hareketler gerektiren Ashanta yoga konusunda ustalaştı.

28 Eylül’de bir atölye çalışması yönetecek olan Harun Tan, Instagram’dan “Gelin birlikte vücut açılarınızı değiştirelim” diye duyuru yaptı.

Harun Tan’ın 2.5 saatlik dersine katılmanın bedeli ise 120 TL. Müge Dağıstanlı-Posta

Canlı bombanın yakalanma anı kameradaŞanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yer alan ve Balıklıgöl’e yaklaşık 100 metre mesafede bulunan Haşimiye Meydanı civarındaki Meşarkiye Caddesi'nde, üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir terörist 8 Ağustos'ta yakalandı.
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