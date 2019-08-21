Harun Tan'dan 120 TL'ye açıları değiştirme dersi

Ayrılığın ardından yoga ve meditasyon kurslarına gitti. 2016’da sertifika alıp hoca oldu.

Çok zor hareketler gerektiren Ashanta yoga konusunda ustalaştı.

28 Eylül’de bir atölye çalışması yönetecek olan Harun Tan, Instagram’dan “Gelin birlikte vücut açılarınızı değiştirelim” diye duyuru yaptı.

Harun Tan’ın 2.5 saatlik dersine katılmanın bedeli ise 120 TL. Müge Dağıstanlı-Posta