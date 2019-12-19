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19.12.2019 - 07:50 | | UMUT ÜNVER

Harun Tan'ın yeni sevgilisi görüntülenmemek için yüzünü gizledi

Harun Tan, önceki gün Bebek trafiğinde kız arkadaşıyla görüntülendi. Tan'ın sevgilisi, görüntü vermemek için yüzünü sakladı.

Harun Tan'ın yeni sevgilisi görüntülenmemek için yüzünü gizledi

Yaklaşık altı yıl önce sürpriz bir şekilde Ebru Şallı ile boşanan Harun Tan, önceki gün trafikte kız arkadaşıyla görüntülendi. Gazetecileri fark eden Harun Tan, panikledi. 

Araç kullandığı sırada telefon görüşmesi yapıp trafik kurallarını ihlal eden Harun Tan’ın kız arkadaşı ise elleriyle yüzünü gizleyip görüntü vermemek istese de başarılı olamadı.

Harun Tanın yeni sevgilisi görüntülenmemek için yüzünü gizledi

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Cadde Yazarları

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