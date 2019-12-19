19.12.2019 - 07:50 | | UMUT ÜNVER
Harun Tan'ın yeni sevgilisi görüntülenmemek için yüzünü gizledi
Harun Tan, önceki gün Bebek trafiğinde kız arkadaşıyla görüntülendi. Tan'ın sevgilisi, görüntü vermemek için yüzünü sakladı.
Yaklaşık altı yıl önce sürpriz bir şekilde Ebru Şallı ile boşanan Harun Tan, önceki gün trafikte kız arkadaşıyla görüntülendi. Gazetecileri fark eden Harun Tan, panikledi.
Araç kullandığı sırada telefon görüşmesi yapıp trafik kurallarını ihlal eden Harun Tan’ın kız arkadaşı ise elleriyle yüzünü gizleyip görüntü vermemek istese de başarılı olamadı.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.