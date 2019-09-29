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29.09.2019 - 07:50 |

Hasat ve sanat iç içe

Cemiyet hayatının tanıdık yüzleri, Egeli Club Marvy’de nar hasadı mevsimine denk gelen günde etkinlikle, farklı bir deneyim yaşadı.

Hasat ve sanat iç içe

Cemiyet hayatının tanıdık yüzleri, Egeli Club Marvy’de nar hasadı mevsimine denk gelen günde etkinlikle, farklı bir deneyim yaşadı. Davette, konuklara nardan yapılmış reçeller ve meyve ikram edilirken, ayrıca ressam Kemal Özen’in eserleri beğenilerine sunuldu. Organizasyonda; Aslı Günşiray, Banu Yentür, Ferhan İstanbullu, Nazan Pak, Serhan Ada ve Şentürk Fahralı da yer aldı.

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