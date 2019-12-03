Hasretine dayanamadı

ABD’li şarkıcı Taylor Swift, yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşadığı İngiliz aktör Joe Alwyn ile vakit geçirmek için her fırsatı değerlendiriyor. 29 yaşındaki popçunun, geçtiğimiz hafta başında New York’ta olduğu ve aralarında Antoni Porowski, Gigi Hadid ile Martha Hunt gibi isimlerin de bulunduğu arkadaşlarıyla Şükran Günü öncesinde, Friendsgiving partisi verdiği öğrenildi. Taylor, 28 Kasım’da kutlanan bayram içinse sevgilisinin yanına gitmeye karar verdi. Hafta sonunu da oyuncuyla geçiren şarkıcının, keyfinin yerinde olduğu öğrenildi.