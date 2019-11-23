Hassas ve gizemli

Candice Swanepoel, Logan Hollowell’ın tasarımını üstlendiği takı markası için kamera karşısına geçti. Çekimlerden bir kareyi Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sunan model, fotoğrafın altına şunları yazdı: “Kadın, Ay gibiydi, bir yanı hep gizemli... Hassas ama güçlü. Kendini olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmiş... Görünümü değil; kalbi ve ruhuydu onu güzel kılan. Mucizelere inanıyordu. Anlatacak bir hikayesi vardı. O kadın, sizdiniz...”