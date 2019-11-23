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23.11.2019 - 07:50 |

Hassas ve gizemli

Candice Swanepoel, Logan Hollowell’ın tasarımını üstlendiği takı markası için kamera karşısına geçti.

Hassas ve gizemli

Candice Swanepoel, Logan Hollowell’ın tasarımını üstlendiği takı markası için kamera karşısına geçti. Çekimlerden bir kareyi Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sunan model, fotoğrafın altına şunları yazdı: “Kadın, Ay gibiydi, bir yanı hep gizemli... Hassas ama güçlü. Kendini olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmiş... Görünümü değil; kalbi ve ruhuydu onu güzel kılan. Mucizelere inanıyordu. Anlatacak bir hikayesi vardı. O kadın, sizdiniz...”

22 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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