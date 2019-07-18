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18.07.2019 - 15:58| Milliyet Cadde

Hatice Aslan: Botoks bile yok!

Usta oyuncu Hatice Aslan, aile dostlarıyla Akmerkez’de alışverişe çıktı.

Hatice Aslan: Botoks bile yok!

 

Neşeli hali dikkatlerden kaçmayan Hatice Aslan, ağustos sonunda rol aldığı dizinin yeni sezon çekimlerine devam edeceğini söyledi. Aslan, bir yandan da sahnelediği tiyatro oyununa da kaldığı yerden devam edeceğini ifade etti.

Uzun zamandır sinema filmi çekmediğini ve çok istediğini dile getiren oyuncu, bir film için anlaştığını ama yapım şirketinin bütçe konusunda sıkıntı yaşadığı için yönetmenin filmi çekmekten vazgeçtiğini belirtti.

“Oyuncuların estetik yaptırması hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Hatice Aslan, “Estetiğe karşı değilim. Ancak bir oyuncunun diş estetiği bile yaptırması canlandıracağı karakterlere sınır koymasıdır. Benim yüzümdeki çizgileri görüyorsunuz. Hiç botoks bile yok” dedi.

Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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