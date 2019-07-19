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19.07.2019 - 08:00

Havuz başında

Sara Sampaio, İtalya’nın Capri adasındaki tatiline devam ediyor.

Havuz başında

Seksi karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşan model, binlerce beğeni aldı.

Sampaio, havuz başında çektirdiği fotoğrafın altına, “Instagram sevgililikleri şahane ama Instagram arkadaşlıkları çok daha iyidir” diye yazdı.

Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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